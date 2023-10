Die Schweizer Börse startet in eine weitere Handelswoche, die nicht zuletzt vom sich zuspitzenden Konflikt im Nahen Osten geprägt sein dürfte. Die Vorgaben für den Wochenbeginn präsentieren sich dabei schwach: So hatte der US- Leitindex Dow Jones am Freitagabend klar im Minus geschlossen, wobei er die Abgaben praktisch den ganzen Handelstag auch mit zunehmenden Sorgen um die Ereignisse in Israel und Gaza kontinuierlich ausweitete. Immerhin ging der technologielastige Nasdaq dank starken Schwergewichten wie Amazon oder Microsoft leicht fester aus dem Handel.