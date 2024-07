Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag überwiegend schwächer. In Japan fiel der Nikkei-Index auf ein Fünf-Wochen-Tief, belastet von einem stärkeren Yen und Verlusten im Technologiesektor. Die Anleger reagierten verunsichert auf die Aufwertung des Yen und den Kursrutsch an der Wall Street. Auch chinesische Aktien blieben trotz einer überraschenden Zinssenkung der Zentralbank unter Druck. Anleger flüchteten verstärkt in sichere Anlagen wie kurzlaufende Anleihen. «Die Marktteilnehmer sind wegen der Aufwertung des Yen gegenüber dem Dollar und anderen wichtigen Währungen vorsichtiger geworden», sagte Yugo Tsuboi vom Finanzdienstleister Daiwa Securities. «Sorgen über eine mögliche Abschwächung der US-Wirtschaft scheinen auch die Wall Street belastet zu haben.»