Die asiatischen Aktienmärkte starteten am Montag im Vorfeld der US-Notenbanksitzung positiv in die neue Woche. Im Fokus der Woche steht die zweitägige geldpolitische Sitzung der Fed, die am Dienstag beginnt und bei der erwartet wird, dass die Notenbank die Zinsen unverändert lässt. Die Märkte gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen erstmals im September senken wird, nachdem noch vor wenigen Wochen von einer Zinssenkung im Juni ausgegangen wurde. «Wir haben eine deutliche Anpassung der Zinserwartungen in den USA gesehen, und das ist eine Art Benchmark für die weltweiten Zinssätze», sagte Jarrod Kerr von der Kiwibank. "Ich denke, dass die Fed diese Woche diese Kommentare wiederholen wird, dass Zinssenkungen nicht so nah sind, wie sie gehofft hatten.