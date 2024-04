Am Freitag hatte vor allem die US-Technologiebörse Nasdaq steigende Kurse verzeichnet und die Gewinne nach Börsenschluss in Europa noch ausgebaut. Grund dafür waren unter anderem erfreuliche Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft. Ob sich dieses Rally der Technologiewerte nun fortsetzt und auch an Breite gewinnt, wird sich zeigen, heisst es am Markt. Denn im Laufe der Woche legen mit Amazon und Apple zwei weitere US-Tech-Giganten ihre Zahlen vor. Zudem steht am Mittwochabend der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank an. «Davor könnten die Marktteilnehmer einen Gang zurückschalten», sagt ein Händler. Eine Änderung werde zwar nicht erwartet. «Aber die Aussagen des Fed-Chefs dürften wie üblich auf die Goldwaage gelegt werden.»