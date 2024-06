Die politische Unsicherheit an den europäischen Märkten nach dem Rechtsruck bei den Europawahlen vom Sonntag begrenzt am Dienstag die Gewinne in Asien. Der Euro, französische Aktien und Staatsschulden wurden von der Bekanntgabe der Neuwahlen in Frankreich in Mitleidenschaft gezogen. Investoren fragen sich, ob die rechtsgerichteten Parteien ihren Erfolg bei den französischen Wahlen wiederholen können und wie viel Einfluss sie auf die neue EU-Exekutive haben werden. Einer Meinungsumfrage zufolge könnte die rechtsextreme Partei RN von Marine Le Pen die vorgezogenen Wahlen gewinnen, wenn auch nicht mit einer klaren Mehrheit.