Die Anleger in Asien scheuen am Mittwoch vor einer Reihe wichtiger Entscheidungen der Zentralbanken das Risiko. Händler sind sich so gut wie sicher, dass die US-Notenbank Fed die Zinssätze bei ihrer Entscheidung im Laufe des Tages beibehalten wird, so dass sich der Fokus auf die Forward Guidance der US-Notenbank richtet. Die Bank of Japan (BOJ) wird ihre geldpolitische Entscheidung am Freitag nach Abschluss ihrer zweitägigen Sitzung bekannt geben.