Die Schweizer Börse hat am Montag den Vorwärtsgang eingelegt. Kurstreibend wirkten die am Wochenende angekündigten Stützungsmassnahmen für Börsengeschäfte in China. Zu den Massnahmen, um den schwächelnden Aktienmarkt anzukurbeln und das Vertrauen der Anleger in die angeschlagene Wirtschaft zu stärken, gehört etwa die Halbierung der sogenannten Stempelsteuer auf den Aktienhandel. Der SMI zog bis zum Handelsschluss um 0,7 Prozent auf 11'033 Punkte an. Die weitere Kursentwicklung dürfte von den gegen Ende Woche erwarteten US-Konjunkturzahlen abhängen. So steht am Donnerstag der Preisindex für private Konsumausgaben an, dem bevorzugten Inflationsindikator der US-Notenbank. Am Freitag folgen dann US-Jobdaten.