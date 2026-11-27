13:20
Gehandelt wird an der US-Börse am Freitag nur bis 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
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11:45
Der SMI steigt um 0,31 Prozent, schwache Schwergewichte bremsen ihn aber etwas aus. «Schnäppchenjäger greifen nach den jüngsten Verlusten zu», kommentiert ein Händler. Eine positive Feiertagswoche sei allerdings noch kein verlässlicher Vorbote einer Weihnachtsrally.
Wie ein weiterer Börsianer sagt: «Die Anleger spielen derzeit nach ihren eigenen Spielregeln und begeben sich auf Preisjagd.» Die vermeintliche Schnäppchenjagd am «Black Friday» dürfte unter Vorbehalt stattfinden. KI-Zweifel, Zinssorgen und Zollrisiken befinden sich lediglich für den Moment aus den Augen und damit aus dem Sinn von Börsianern. Anleger balancieren weiterhin zwischen drohenden Abwärtsrisiken und der Hoffnung auf eine verspätete Jahresendrally. Und in diesem Spannungsfeld sei der «Black Friday» vor allem ein Gradmesser für die Konsumfreude der amerikanischen Konsumenten.
Im Auge behalten sollten Investoren allerdings auch die Ölpreise. Diese sind in dieser Woche aus Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten weiter gestiegen. Im Verlauf der Woche haben immer wieder Angriffe auf Energieinfrastruktur und Tanker im Nahen Osten die Sorge am Ölmarkt geschürt, dass eine Eskalation der Feindseligkeiten die Transporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Strasse von Hormus beeinträchtigen könnten.
In diesem wieder risikofreudigeren Markt erweist sich die defensive Ausrichtung des SMI als Hemmschuh. So bremsen Verluste bei Nestlé, Novartis und Roche von bis zu 1,0 Prozent den Leitindex aus. Derweil zählen gerade Nestlé im bisherigen Wochenverlauf zu den Top Favoriten mit Avancen von etwa 3 Prozent.
Derweil sind die Schnäppchenjäger vor allem im Technologiesektor auf der Pirsch. Sowohl im SMI als auch im SMIM haben in dieser Woche ABB, Logitech und VAT die grössten Kursverluste verzeichnet. Mit Aufschlägen zwischen 3,2 und 2,2 Prozent zählen sie aktuell zu den grössten Gewinnern. In den hinteren Reihen knüpfen AMS-Osram, Comet und Inficon an ihre Erholungsbewegung vom Vortag an und verteuern sich zwischen 8,0 und 3,8 Prozent.
Neben der Technologiebranche sind auch einige Vertreter der Finanzbranche weit vorne im Gewinnerfeld anzutreffen. UBS (+1,7 Prozent) und Partners Group (+1,4 Prozent) steigen ebenso wie Julius Bär (+2,1 Prozent). Etwas uneinheitlich tendieren dagegen die Versicherer. Verlusten von bis zu 0,8 Prozent bei der Swiss Re, Helvetia Baloise und Swiss Life steht eine um 0,3 Prozent festere Zurich gegenüber. Hier sorgt JPMorgan mit einer Branchenstudie für Gesprächsstoff.
Unternehmensnachrichten lieferten vor allem Vertreter der hinteren Reihen. Der Pharmazulieferer Dottikon (+10 Prozent) ist im ersten Halbjahr 2026/27 erneut gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert. Auch bei Stadler Rail (+4,4 Prozent) sorgt eine bestätigte Prognose für gute Laune.
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11:30
Angetrieben von den Technologiewerten setzen Europas Börsen ihren Erholungskurs fort. Dax und EuroStoxx50 stiegen am «Black Friday» um jeweils etwa ein Prozent auf 25.431 Zähler beziehungsweise 6094 Punkte. Die Risikobereitschaft kehre zurück, sagte Stephan Kemper, Chef-Anleger der Vermögensverwaltung der Bank BNP Paribas. «Die breite Gegenbewegung bei Halbleitern und Industriemetallen weckt bei vielen unterinvestierten Anlegern die Angst, eine späte Jahresendrallye zu verpassen.»
Die aktuelle Entwicklung sei aber hauptsächlich eine Reaktion auf vorangegangene Kursverluste, betonte Analystin Kathleen Brooks vom Brokerhaus XTB. Die grundsätzlichen Fragen zu den Aussichten blieben vorerst unbeantwortet. Einige Investoren bezweifeln, dass sich die milliardenschweren Investitionen in den Bau neuer KI-Rechenzentren auszahlen werden. Die Spionageaffäre beim weltgrössten Chipkonzern Nvidia und der Kurzzeit-Rauswurf des Firmenchefs Jensen Huang hatten zusätzlich für Verunsicherung gesorgt.
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11:00
Laut Lumibird verhandelt Firmenchef Marc Le Flohic über einen Verkauf seines knapp 52-prozentigen Anteils zu einem Preis von 30,10 Euro je Aktie. Der Verwaltungsrat unterstütze die Transaktion einstimmig. Den Analysten des Brokerhauses Portzamparc zufolge wäre diese Übernahme sinnvoll, weil sich Thales damit Zugriff auf kritische Komponenten sichere.
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10:50
Nach dem US-Feiertag Thanksgiving steigen Wall-Street-Anleger wieder bei Technologiewerten ein. Die Aktien von Unternehmen wie Nvidia, SpaceX oder Anthropic stiegen im vorbörslichen Handel teilweise um mehr als sieben Prozent. Die Branche hatte in den vergangenen Wochen wegen Spekulationen über ein Ende des KI-Booms drastische Kursverluste hinnehmen müssen.
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10:15
Das Edelmetall legt zu, da eine gewisse Erholung bei Technologieaktien sowie ein schwächerer US-Dollar die Aussicht auf Zinserhöhungen durch die Federal Reserve dämpften.
Wie dauerhaft die Erholung nach dem jüngsten Preisverfall ist, bleibt allerdings fraglich: «Die Instabilität dürfte in den kommenden Tagen anhalten», sagte Darshan Desai, Geschäftsführer bei Aspect Bullion & Refinery mit Sitz in Mumbai, gegenüber Bloomberg. «Erwartungen hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen in den USA sowie anhaltende Inflationssorgen setzen den Markt weiterhin unter Druck.»
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09:40
Die Aussicht auf staatliche Hilfen Chinas und Südkoreas zur Stützung der Aktienmärkte hat die Stimmung an den asiatischen Börsen aufgehellt.
Die Börsen in Shanghai und Seoul stiegen am Freitag um jeweils rund vier Prozent. Der Nikkei-Index legte 2,1 Prozent auf 58'711,11 Punkte zu.
Die Regierung in Peking kündigte an, die wichtigsten staatlich unterstützten Investoren sollten eine grössere Rolle bei der Stabilisierung der Börsen spielen.
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09:15
Der SMI legt wie am Vortag zu und steht nach Handelsbeginn 0,3 Prozent höher. Die Mehrheit der SMI-Werte steht im Plus, schwach sind defensive Aktien wie Nestlé (-0,8 Prozent), Roche (-0,1 Prozent) oder Givaudan (-0,6 Prozent). Mit einer steigenden Risikobereitschaft haben diese weniger zyklischen Titel oft einen schweren Stand. Gerade die tiefer erwarteten Schwergewichte könnten den Markt aber im weiteren Verlauf ausbremsen.
Die Wall Street war wegen «Thanksgiving» am Vortag zwar geschlossen. Aktuell deuten die Futures aber einen klar höheren Start in den heute verkürzten US-Handel an.
«Der Thanksgiving-Feiertag hat den Märkten eine Atempause von der extremen Volatilität geboten, die sie in letzter Zeit im Griff hatte», fasst ein Händler zusammen. Das Marktgeschehen sei durch eine Erholung der globalen Risikobereitschaft geprägt gewesen, von der insbesondere der Technologiesektor profitierte. Dennoch blieben die Befürchtungen hinsichtlich eines ausgereizten KI-Handels sowie die Unsicherheit bezüglich der Zinsentwicklung vor dem Hintergrund steigender Inflation und im Vorfeld der FOMC-Entscheidung im nächsten Monat die beherrschenden Themen.
Nachrichten lieferten mit Dottikon (+8 Prozent). So ist der Pharmazulieferer im ersten Halbjahr 2026/27 erneut gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert.
Sofern im heutigen Handelsverlauf kein grosser Schock mehr eintrete, der einen dünnen Markt stark erschüttern könnte, sei der November praktisch abgehandelt. «Die Märkte schleppen sich nun in den Dezember, wo eine saisonale 'Santa-Rally' derzeit kaum in Sicht ist», kommentiert ein Händler das erwartete Börsengeschehen zum Wochenschluss.
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08:15
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,15 Prozent höher gestellt. Am Vortag hatte der Leitindex 1 Prozent fester geschlossen.
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07:50
Das Industriemetall profitierte zusätzlich von den kräftigen Gewinnsteigerungen der chinesischen Unternehmen im Oktober. Die Volksrepublik ist der weltweit grösste Kupfer-Abnehmer.
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06:15
Der SMI wird bei der IG Bank vorbörslich 0,42 Prozent höher gestellt. Am Vortag hatte der Leitindex 1 Prozent fester geschlossen.
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06:00
Eine feiertagsbedingte Ruhepause an der Wall Street hat den asiatischen Börsen am Freitag etwas Erleichterung von den jüngsten Sorgen um den Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI) verschafft.
Dennoch blieb der Chip-Konzern Nvidia ein Unsicherheitsfaktor: Die Ratingagentur S&P setzte die Bonitätsnote auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung. Zudem stoppte das Unternehmen einem Zeitungsbericht der «Financial Times» zufolge Server-Lieferungen in mehrere südostasiatische Länder.
Die japanische Börse tendierte fester: In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,7 Prozent auf 58'495,70 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 1,8 Prozent höher bei 3819,19 Zählern. Befeuert wurden Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der japanischen Notenbank durch Daten, wonach die Kerninflation in Tokio im November ein 16-Monats-Hoch erreichte.
Die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3486,76 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 3909,93 Punkte. In Südkorea zog der Kospi um zwei Prozent an. In den USA preisen die Märkte derweil eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent für eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im Dezember ein.
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05:45
Am Devisenmarkt profitierte der Dollar von der Nachfrage nach sicheren Häfen und den Zinserwartungen. Die US-Währung gewann geringfügig auf 159,22 Yen und legte leicht auf 6,6644 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte der Dollar etwas auf 0,8336 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0978 Dollar und zog leicht auf 0,9151 Franken an.
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05:30
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05:00
Die US-Börsen blieben am Donnerstag wegen des Feiertags Thanksgiving geschlossen. Zur Erinnerung: Am Mittwoch hatte sich der US-Standardwerteindex Dow Jones mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 50'182,95 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 7'182,78 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 23'585,80 Stellen nach.
Am Freitag findet an den US-Börsen ein verkürzter Handel statt. Der reguläre Handel beginnt wie gewohnt um 15:30 Uhr MEZ, schliesst aber bereits um 19:00 Uhr MEZ statt wie üblich um 22:00 Uhr MEZ.
(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)