Die Berichtssaison ist am Donnerstag das beherrschende Thema am Schweizer Markt, aber auch an den europäischen Börsen. Eine Vielzahl an Blue Chips - hierzulande alleine drei - berichtet über den Geschäftsgang im vergangenen Jahr. Das halte die Investoren in Atem, heisst es von Händlerseite. Kaum beachtet werden die jüngsten Preisdaten aus dem Nachbarland Deutschland, die mit +8,7 Prozent etwas höher als erwartet ausgefallen sind. "Viel klüger sind wir jetzt mangels weiterer Details natürlich noch nicht, aber im Grundsatz liegen mit der Zahl im Plan" heisst es in einem ersten Kommentar der LBBW.