Ein Chefwechsel und die Ausweitung der Partnerschaft mit Uber geben den Aktien des US-Elektroautobauers Lucid ‌Auftrieb. Die ⁠Papiere legen kurz nach Eröffnung an der Wall Street um 4,6 Prozent zu. Der Konzern ernannte den ⁠früheren Schindler-Chef Silvio Napoli zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Der bisherige Interims-CEO Marc Winterhoff werde als Betriebsvorstand (COO) im Unternehmen bleiben. Zudem gab Lucid ‌bekannt, mehr als eine Milliarde Dollar an frischem Kapital aufzunehmen. Der Fahrdienstvermittler ‌Uber erweitere seine Partnerschaft mit Lucid und werde ​seine Bestellung auf mindestens 35.000 Fahrzeuge für einen künftigen Robotaxi-Dienst aufstocken. Eine Tochtergesellschaft des saudi-arabischen Staatsfonds PIF, der bereits der grösste Lucid-Aktionär ist, investiere weitere 550 Millionen Dollar. Weitere Mittel sollen über eine Aktienplatzierung und eine erweiterte Kreditlinie hereinkommen.