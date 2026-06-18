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11:40
Nachdem die US-Börsen nach überraschend falkenhaften Äusserungen des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh Federn lassen musste, blieb hierzulande die SNB ihrem Kurs treu. Die Nationalbank passte für die Devisenmarktinterventionen indes die Kommunikation etwas an, was den Franken leicht unter Druck setzte. Derweil rücken die Sorgen um das USA-Iran-Kriegsthema durch die Unterzeichnung eines Abkommens zwar etwas in den Hintergrund, allerdings seien noch viele Details sehr vage, sagt ein Händler.
Im Tagesverlauf stehen nur noch wenige Impulsgeber an. Nach der Zinsentscheidung der Bank of England am Mittag rücken am Nachmittag aus den USA noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Frühindikator in den Blick. Derweil findet der vierteljährliche grosse Verfall wegen des morgigen US-Feiertags Juneteenth über zwei Tage statt - bereits heute in den USA und morgen in Europa. «Anleger müssen sich damit auf 48 Stunden volatilen Handel einstellen», so ein Händler.
Die rote Laterne tragen im SMI Kühne+Nagel (-2,7 Prozent). In den vergangenen Wochen waren die Titel recht häufig gefragt, da sich durch die Sperrung der Strasse von Hormus Chancen für den Logistiker ergaben. Mit der Unterzeichnung des Abkommens schwinden diese Vorteile nun.
Partners Group (-1,7 Prozent) führen bei einem bestehenden Investmentfonds eine zweigeteilte Aktienstruktur ein. Der Vermögensverwalter war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil er die Rücknahmen bei Evergreen-Fonds eingeschränkt hatte.
Bei den beiden Uhrenwerten Richemont (-0,1 Prozent) und Swatch (-0,3 Prozent) fällt die Reaktion auf die Exportdaten moderat aus. Im Mai haben sich die Schweizer Uhrenexporte nach einem von der US-Zollpolitik ausgelösten April-Einbruch stabilisiert. Die Erholung in China geriet dabei allerdings ins Stocken.
Leonteq (+5,9 Prozent) sind stark gefragt, nachdem der Derivate-Spezialist den Abschluss sämtlicher regulatorischer Altlasten bekannt gegeben hat. Analysten werten die Nachricht positiv - sie sorge für Klarheit bei Kunden und erleichtere die Umsetzung der strategischen Prioritäten, schreibt die ZKB.
Die Aktien der VP Bank (+2,9 Prozent) profitieren, wenn auch bei gewohnt niedrigen Volumen, von einer Hochstufung durch die ZKB. Die Restrukturierungsarbeiten seien weitgehend abgeschlossen und der Fokus liege wieder auf profitablem Wachstum, so die Experten.
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11:00
Neue Kursziele und Rating für Schweizer Aktien:
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10:00
Die Schweizerische Nationalbank hält an der bestehenden Geldpolitik fest. Sie beliess am Donnerstag den Leitzins bei null Prozent.
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09:15
Damit zeigen die klar negativen US-Vorgaben ihre Wirkung. Denn an der Wall Street war es am Vorabend zu klaren Verlusten nach der Fed-Zinsentscheidung gekommen. Zwar blieben die Leitzinsen unverändert, das Gremium um den neuen Fed-Chef Kevin Warsh hat allerdings die Möglichkeit höherer Zinsen angedeutet und damit die Märkte überrascht.
«Die Falken kreisen», lautete denn auch ein Kommentar. Zudem kündigte Warsh umfangreiche Änderungen in der Geldpolitik und an der Kommunikationsart der Notenbank an und stellte die Preisstabilität wieder in den Mittelpunkt. «Insgesamt war die Entscheidung so unerwartet falkenhaft, dass man sich fragen muss, ob es sich nicht um einen sorgfältig inszenierten Schachzug handelte, um Warshs Unabhängigkeit vom Weissen Haus zu demonstrieren», fasst es Händlerin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote zusammen.
Nun richtet sich der Fokus hierzulande auf die SNB, die am Vormittag ihre Zinsentscheidung bekannt gibt. Es werden keine Änderungen erwartet, auch wenn die Nationalbank «schon immer für eine Überraschung gut war», wie Börsianer sagen. Derweil tritt das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran laut dem Vermittlerstaat Pakistan nach erfolgter Unterzeichnung mit «sofortiger Wirkung» in Kraft. Teheran werde die Strasse von Hormus «unverzüglich wieder öffnen». Viele weitere Details sind aber nach wie vor unklar.
Der Aufzug- und Fahrtreppenbauer Schindler (+1,4 Prozent) hat das Volumen des laufenden Aktienrückkaufprogramms um 200 Millionen auf neu bis zu 700 Millionen Franken erhöht.
Unter den kleineren Werten kann der Derivate-Anbieter Leonteq (+10 Prozent) nach eigenen Angaben seine sämtlichen regulatorischen Altlasten nun abschliessen.
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08:15
Am breiten Markt legt die Aktie von Leonteq 1,9 Prozent zu. Der Derivateanbieter kann nach eigenen Angaben seine sämtlichen regulatorischen Altlasten abschliessen.
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06:20
Im Fokus steht am Donnerstag an der Schweizer Börse der Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank um 09:30 Uhr.
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06:00
Der japanische Nikkei-Index überwand erstmals die Marke von 71'000 Punkten. Der Leitindex legte um 1,88 Prozent auf 71'219,45 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix gewann 1,67 Prozent auf 4080,26 Zähler.
Die Anleger in Tokio reagierten auch auf die eher restriktive Haltung der US-Notenbank Fed, die die Zinsen unverändert liess. Angeführt wurden die Gewinne von Chipwerten. Die Aktien von Socionext sprangen um 9,19 Prozent in die Höhe, Screen Holdings stiegen um 4,96 Prozent. Auch Finanzwerte legten zu, Mitsubishi UFJ Financial Group etwa gewannen 2,44 Prozent. Zu den Verlierern zählten die Papiere der Reederei Nippon Yusen mit einem Abschlag von 2,08 Prozent. Von den 225 Werten im Nikkei notierten 144 im Plus und 75 im Minus.
Die Anleger in Asien verhalten sich damit nach der Unterzeichnung einer vorläufigen Vereinbarung zum Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran abwartend. Die Vereinbarung verlängert eine im April verkündete Waffenruhe um weitere 60 Tage, um Verhandlungen über eine endgültige Regelung zu ermöglichen. US-Präsident Donald Trump drohte jedoch damit, die Angriffe wieder aufzunehmen, sollte der Iran seine Zusagen nicht einhalten.
«Das grosse geopolitische Risiko bleibt bestehen und wird die Märkte weiter massgeblich beeinflussen», sagte Kyle Rodda, Analyst bei Capital.com. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans notierte unverändert.
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05:30
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05:00
Die Ölpreise sind nach der Unterzeichnung des vorläufigen Abkommens zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und Iran gefallen. Die Vereinbarung sieht vor, die Strasse von Hormus wieder zu öffnen und die US-Sanktionen gegen iranisches Öl auszusetzen. «Der Ausverkauf weitete sich aus, da die Energiemärkte nach der jüngsten Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran weiterhin aggressiv eine schneller als erwartete Rückkehr iranischer Ölexporte einpreisen», schrieb der Marktanalyst Tony Sycamore vom Broker IG in einer Einschätzung.
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01:00
Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch die Möglichkeit höherer Zinsen angedeutet und so die US-Börsen belastet. Unter dem neuen Chef Kevin Warsh rechnet die Fed für das laufende Jahr mit einer deutlich höheren Inflation als bislang. Und die Notenbank habe die Preisstabilität in ihrem Statement anlässlich des Zinsentscheids ganz klar an die erste Stelle gestellt, schrieb Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners. Auf sinkende Zinsen, die Aktien gegenüber Anleihen stützen würden, müssten Anleger wohl bis zum Jahr 2028 warten.
Die US-Aktienmärkte hatten am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der Notenbank Fed im Minus geschlossen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Minus von 1,0 Prozent bei 51'492,55 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,2 Prozent auf 7420,10 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 1,3 Prozent auf 26'021,66 Stellen nach. Vor der Entscheidung hatten die Indizes noch im Plus gelegen oder stagniert.
Die Fed beliess den Leitzins zwar wie erwartet in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Allerdings signalisierten die Währungshüter künftige Zinserhöhungen, um die Inflation zu bekämpfen. Zudem strichen sie die Formulierung aus ihrer Erklärung, wonach Zinssenkungen in diesem Jahr wahrscheinlich seien.
Die am Vortag besonders schwachen Halbleitertitel erholten sich trotz der Aussicht auf höhere Leitzinsen. So legten AMD, Micron, Intel und Marvell Technology um bis zu knapp vier Prozent zu.
Unter den besten Werten im Nasdaq 100 zogen die Anteilsscheine von Applied Materials um 4,4 Prozent auf fast 593 US-Dollar an. Die Bank Citigroup hatte das Kursziel für die Papiere des Anlagenherstellers für die Halbleiterbranche von 550 auf 710 Dollar angehoben.
Bei den Aktien von SpaceX standen erstmals seit dem Rekord-Börsengang am Freitag Verluste auf dem Kurszettel. Am Ende sanken die Titel um 5 Prozent, nachdem sie zum Wochenschluss ein starkes Debüt hingelegt und am Montag nochmal um 19,5 Prozent nach oben geschnellt waren. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Billionen Dollar ist das Weltraum- und KI-Unternehmen nun zwar nicht mehr so viel wert wie der Handels- und Technologieriese Amazon , aber immerhin das sechstteuerste Unternehmen der Welt.
Michael Monaghan, Partner und Portfoliomanager bei der Risikokapitalgesellschaft Founder Funds, wollte die Kursentwicklung am Mittwoch nicht überbewerten: «Kurz gesagt: Ich halte das bisher nur für Aufregung um nichts. Sollten wir einen Tag mit starken Kursverlusten erleben, wäre das meiner Meinung nach eine ganz andere Diskussion.»
Ein Teil der starken Kursschwankungen bei den SpaceX-Aktien lässt sich auf den geringen Streubesitz zurückführen. Denn nur ein relativ kleiner Teil der Papiere steht für den Handel zur Verfügung. Da die Sperrfristen, die Insider am Verkauf hindern, in den kommenden Monaten auslaufen, könnte dies zusätzlichen Abwärtsdruck auf die Anteilsscheine ausüben.
(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)