Für den Börsenneuling und Überflieger SpaceX zeichnet sich nach dem fünfprozentigen Kursrücksetzer vom Vortag eine weitere Konsolidierung ab: Die Titel des Raumfahrt- und KI-Unternehmens von Tesla -Chef Elon Musk sanken um 3,3 Prozent auf 185,49 US-Dollar. Auf dem bisherigen Höhepunkt hatte der Aktienkurs mit 225,64 Dollar gut zwei Drittel über dem Ausgabepreis am Freitag gelegen. Der Börsenwert war damit bis auf knapp drei Billionen Dollar gestiegen, was SpaceX zeitweise Platz vier unter den weltweit wertvollsten Unternehmen beschert hatte. Zuletzt belegte SpaceX den sechsten Platz - hinter Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft und Amazon. Bei dieser Reihenfolge dürfte es zunächst auch bleiben.