Nach wie vor seien Geldpolitik und Zinssenkungserwartungen der Haupttreiber für die Märkte. Dazu komme die Hoffnung, dass sich die US-Wirtschaft bei sinkender Inflation weiterhin gut entwickelt. Doch vor Konjunkturzahlen, die in den USA heute und morgen veröffentlicht werden, sei eine gewisse Vorsicht zu spüren, so Händler. Im Fokus steht dabei der PCE-Index im Fokus, das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass. Dieses wird am Freitag veröffentlicht, wenn die in den USA und in der Schweiz kein Börsenhandel stattfindet. Damit können die US-Anleger erst am Montag und diejenigen in der Schweiz erst am Dienstag darauf reagieren.