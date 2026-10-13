Die Aussicht auf einen Eintritt in den chinesischen Markt stützt die Aktien von Visa. Die Titel des US-Kreditkartenanbieters rücken im vorbörslichen Handel an der Wall Street um rund 1,5 Prozent vor. Visa hat von der chinesischen Zentralbank die Genehmigung erhalten, ein Geschäft zur Abwicklung von Bankkartenzahlungen vorzubereiten. Dafür habe der Konzern ein Jahr Zeit, teilte ‌die People's Bank ⁠of China (PBOC) mit. Mit der Genehmigung rückt Visa einen Schritt näher an die Konkurrenten American Express und Mastercard heran, die bereits auf dem lukrativen und bislang von der staatlichen China UnionPay dominierten Zahlungsmarkt vertreten sind. Einem Analysten zufolge ist ⁠der Schritt zudem als «Geste des guten Willens» von Peking gegenüber Washington vor einem erwarteten Treffen von Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump zu werten.