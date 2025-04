Am frühen Abend hat die Gemeinschaftswährung zugelegt und wird aktuell bei 0,9568 Franken gehandelt, nach 0,9542 am Nachmittag. Das Dollar/Franken-Paar wird zu 0,8848 gehandelt, nach 0,8841 am Nachmittag und 0,8812 am Mittag. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,0815 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,0794.