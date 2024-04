Wie es an den Märkten weitergeht, dürfte auch von den Ergebnissen und Konjunkturzahlen abhängen, die in dieser Woche veröffentlicht werden, heisst es weiter. So legen mit Amazon und Apple zwei weitere US-Tech-Giganten ihre Zahlen vor. Hierzulande stehen am Dienstag mit Logitech, SIG und Straumann drei Schweizer Blue Chips auf dem Programm. Darüber hinaus werden zahlreiche Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht, die den Markt bewegen könnten. Dazu gehören am Montag die Konsumentenpreise aus Deutschland und am Dienstag jene aus der Eurozone. Die Schweizer Inflationszahlen werden am Donnerstag veröffentlicht. «Und am Freitag steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht ein weiteres Zahlen-Highlight an», sagt ein Händler.