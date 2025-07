Die bessere Stimmung in der US-Industrie sorgte am Vortag nicht für grosse Sprünge, denn damit wurden Zinssenkungserwartungen eher gedämpft. Auch Fed-Chef Powell äusserte sich zurückhaltend. Zudem rückt mit den ADP-Beschäftigungsdaten der grosse US-Jobbericht am Donnerstag näher. Derweil macht sich eine gewisse Unruhe breit wegen dem nahenden 9. Juli, dem Termin von Trumps «Strafabgaben». «Die Märkte werden immer wieder daran erinnert, dass noch nicht alles rosig ist», so eine Händlerin. Ausserdem wollen die Republikaner wenn möglich die «Big Beautiful Bill» noch vor dem Unabhängigkeitstag am Freitag auf den Schreibtisch des US-Präsidenten bringen.