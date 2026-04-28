Für Schlagzeilen sorgt im Chipsektor weiterhin KI-Euphorie. Nachdem diese zuletzt Aktien von Texas Instruments und Intel erfasst hatte, sprangen nun Qualcomm-Aktien in der Spitze um gut acht Prozent hoch. Anschliessend gab der Kurs die Gewinne aber grossteils wieder ab, aus dem Handel gingen die Titel noch ein Prozent höher. Ein Analyst hatte nach Recherchen eine Zusammenarbeit von Qualcomm mit dem KI-Plattformbetreiber OpenAI ins Spiel gebracht.