Anleger richteten ihren Blick auch auf die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch, die erste unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Es wird allgemein erwartet, dass die Zinsen unverändert bleiben. «Die Märkte rechnen dieses Jahr mit keinen Zinssenkungen. Falls Warsh andeutet, dass später in diesem Jahr zumindest eine Senkung möglich sein könnte, sollte der Dollar weiter fallen, und wir könnten einen weiteren Anstieg bei Gold sehen», so Meir. «Falls er sich jedoch hawkisher zu den Zinsen äussert, könnte Gold unter Druck geraten.»