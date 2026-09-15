Unter den Einzelwerten könnten Aktien von Stahlunternehmen zu den Gewinnern zählen. Aus einer Mitteilung des chinesischen Stahlverbands auf der Plattform WeChat geht laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hervor, dass führende chinesische Stahlhersteller gemeinsam zu strengeren Produktionsbeschränkungen und einem Abbau der Lagerbestände aufgerufen haben. In einer Erklärung heisst es, nach Jahren des Wachstums trete die Branche in China in eine Phase der «Reduzierung und Optimierung» ein. Börsianer versprechen sich davon auch international etwas Entlastung beim Preisdruck aus China, was positiv sei für die Stahlpreise am Weltmarkt. Damit zogen die Aktien von Steel Dynamics im vorbörslichen US-Handel um 4,5 Prozent an.