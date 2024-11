Das USD/CHF-Paar wechselte derweil am späten Freitagnachmittag bei 0,8888 die Hand und damit ebenfalls mehr oder weniger auf dem gleichen Stand wie am frühen Morgen. Hier war der Kurs am Vortag kurz über die Marke von 0,89 bzw. bis auf 0,8919 gestiegen. Dies entsprach dem höchsten Stand seit Mitte Juli, wobei Anfang Juli gar Kurse von über 0,90 bezahlt worden waren. Zum Euro war die Bewegung des Franken am Freitag gering, für die Gemeinschaftswährung mussten am frühen Abend 0,9364 Franken bezahlt werden nach 0,9367 am Morgen. Das EUR/CHF-Paar ist aber ebenfalls auf einem Abwärtstrend, wobei die nächste Marke im vergangenen August bei wenig mehr als 0,92 liegt.