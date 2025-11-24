Eine gescheiterte Übernahme macht den Aktien des US-Dating-App-Anbieters Grindr zu schaffen. Die Titel des Dating-Spezialisten für LGBT-Personen rutschen an der Wall Street um fast elf Prozent auf 12,38 Dollar ab. Die Kalifornier haben nach eigenen Angaben die Gespräche über ein 3,46 Milliarden Dollar schweres Kaufangebot von zwei Grossaktionären beendet. Wegen Finanzierungsproblemen liege die Offerte von Raymond Zage III und James Lu in Höhe von 18 Dollar je Aktie nicht im besten Interesse des Unternehmens. Dabei handelt es sich in etwa um den Aktienpreis vom Januar 2025 - seit Jahresbeginn haben die Titel mehr als 20 Prozent eingebüsst. Online-Dating-Anbieter wie Grindr sowie die Rivalen Match und Bumble stehen unter Druck, da Nutzer zunehmend alternative Wege jenseits von Apps suchen, um Kontakte zu knüpfen.