Die Spekulation über staatliche Anreize in China zur Ankurbelung der Wirtschaft im zweiten Halbjahr haben am Donnerstag die europäische Luxusbranche angetrieben. Für Konzerne wie LVMH, Kering, Hermes und Dior sowie auch für die Schweizer Uhren- und Schmuckkonzerne Richemont und Swatch ist China ein wichtiger Absatzmarkt. Die Stärke im Luxussektor kommt nicht von ungefähr. Die «Shanghai Securities News» hatte am Donnerstag berichtet, dass Chinas Notenbank in der zweiten Jahreshälfte konjunkturelle Anreize sowohl zeitlich beschleunigen als auch vom Umfang her ausweiten will. Die Zeitung beruft sich auf informierte Kreise aus der Industrie.