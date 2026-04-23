Der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus ist am Donnerstag zum Erliegen gekommen. Zuvor hatte der Iran auf Handelsschiffe geschossen und erklärt, mindestens zwei Schiffe beschlagnahmt zu haben – ein Novum nach fast acht Wochen Krieg. Nur ein Schiff, der Massengutfrachter LB Energy, wurde am frühen Donnerstag in der Wasserstrasse gesichtet. Kein Schiff wurde bei der Einfahrt beobachtet. Der Produkttanker Ocean Jewel liegt derzeit untätig am Eingang des Korridors, nachdem er eine Durchfahrt kurz nach Beginn des Beschusses durch iranische Kräfte auf drei Schiffe abgebrochen hatte. Zwei der angegriffenen Schiffe, die MSC Francesca und die Epaminondas, wurden anschliessend von iranischen Kräften geentert – was eine neue Phase in Teherans Bemühungen markiert, die Kontrolle über den Verkehr durch Hormus auszuüben.