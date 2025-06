Die Aussicht auf einen Waffenstillstand zwischen Israel und Iran dürfte am Dienstag an den Finanzmärkten weltweit für Erleichterung sorgen. Entsprechend deutlich im Plus startet die Schweizer Börse in den Handelstag. In Asien ziehen die Notierungen bereits an und auch für die Wall Street steigen die Futures am Dienstagmorgen. Auslöser ist ein Waffenstillstand, den US-Präsident Donald Trump auf Truth Social angekündigt hat.