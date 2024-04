Eine Hochstufung beflügelt die Aktie der US-Donut-Kette Krispy Kreme. Die Papiere klettern im vorbörslichen Handel an der Wall Street um rund fünf Prozent auf 15 Dollar. Die Experten der US-Investmentbank Piper Sandler haben sie auf «Overweight» nach zuvor «Neutral» gesetzt. Auch das Kursziel wurde auf 20 von 14 Dollar angehoben. Die Aktie sei in den 30 Monaten nach ihrem Börsendebüt zwar mit angezogener Handbremse unterwegs gewesen, aber dies dürfte nun vorbei sein, hiess es in der Erklärung. Den «Wendepunkt» für Krispy Kreme stelle die jüngste Erweiterung seiner Partnerschaft mit McDonald's dar. Die Fast-Food-Kette will die Donuts von Krispy Kreme ab der zweiten Hälfte 2024 bis Ende 2026 in allen seiner 14'000 Restaurants in den USA anbieten.