Aktuell wird das Dollar/Franken-Paar zu 0,8049 gehandelt nach 0,8038 am Morgen bzw. 0,8033 am Vorabend. Am Montagmorgen war das Paar noch bei 0,7959 umgegangen. Derweil kostet der Euro derzeit 1,1582 nach 1,1588 Dollar am Morgen bzw. 1,1642 am frühen Vorabend. Minimal waren die Veränderungen zuletzt zwischen Franken und Euro - zuletzt wurde das Paar bei 0,9322 gehandelt.