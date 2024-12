Investoren seien am Berichtstag allerdings «Mangelware», heisst es im Handel. Entsprechend werde sich das Geschäft wohl auch im Tagesverlauf kaum beleben. Zudem fehlt es auch an sonstigen Impulsen. Es stehen keine Wirtschaftsnews auf dem Programm, weder zu Unternehmen noch zu Konjunkturdaten. «Viele Marktteilnehmer nützen die günstig gelegenen Feiertage und schlagen eine Brücke ins Neue Jahr», sagte der Händler. Dass die am Nachmittag in den USA anstehenden Daten zur Entwicklung in den Lagern des Grosshandels das Geschehen noch beleben, sei eher wenig wahrscheinlich.