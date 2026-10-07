Der Renditeabstand zwischen französischen und deutschen zehnjährigen Staatsanleihen hat wieder das Niveau der griechischen Schuldenkrise von 2011 erreicht (+130 Basispunkte), schreiben die Analysten der Researchboutique Datatrek in New York. Dieser Spread weitet sich bereits seit einem Jahrzehnt aus – eine Folge länderspezifischer haushaltspolitischer Probleme, für die es keine einfache Lösung gibt. Anders als im Jahr 2011 sehen wir jedoch keine existenzielle Bedrohung für den Euro. Ferner bleibe die Differenz zwischen zehn- und zweijährigen US-Staatsanleihen positiv (+48 Basispunkte). Das sei ein beruhigendes Signal für das künftige Wirtschaftswachstum in den USA.