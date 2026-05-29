Am Devisenmarkt stand der japanische Yen im ​Fokus, der zuletzt wieder unter Druck geraten war. Im asiatischen Handel gewann der Dollar geringfügig auf 159,27 ​Yen und notierte damit nur knapp über der Marke von 160 Yen, die die Behörden in Tokio zuletzt verteidigt hatten. Schätzungen von Nomura zufolge beliefen sich die jüngsten Dollar-Verkäufe Japans zur Stützung der eigenen Währung ‌auf rund 8,6 Billionen Yen (54 Milliarden Dollar). Der Dollar gab zudem 0,1 Prozent auf 6,7705 Yuan nach und rückte zur Schweizer Währung etwas auf 0,7836 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1648 Dollar und zog leicht auf 0,9128 Franken an. Deutlich zulegen konnte auf Wochensicht der neuseeländische Dollar, der nach Hinweisen auf eine straffere ​Geldpolitik der ​heimischen Notenbank um 1,8 Prozent zum US-Dollar stieg.