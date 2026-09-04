Dass die Gewinnerwartungen in der Schweiz im Vergleich zu den USA sowie Westeuropa weniger deutlich geschlagen werden konnten, liege auf der Hand, schreiben die Experten der Helvetischen Bank. «Schliesslich rapportieren die hiesigen Unternehmen in der Regel in Schweizer Franken und nicht in US-Dollar oder Euro.» Und diesbezüglich habe das erste Halbjahr 2026 ein «ausgesprochen unfreundliches» Umfeld geboten. Der Euro fiel im März auf 89,81 Rappen, der Dollar kostete Ende Januar 76,05 Rappen. Euro wie Dollar hatten damit Langzeittiefstände erreicht.