Der Euro ist am Montag mit weiteren Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0680 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Zum Schweizer Franken legte die Gemeinschaftswährung auf zuletzt 0,9883 zu. Vor dem Wochenende hatte der Euro 0,9875 Franken gekostet. Der US-Dollar hat sich im Gegenzug auf 0,9251 von zuvor 0,9277 Franken verbilligt.