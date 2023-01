Zum Wochenschluss läuten in den USA zudem zahlreiche Grossbanken die Berichtssaison zum vierten Quartal ein, was an den Märkten ebenfalls für Bewegung sorgen dürfte.



Spitzenreiter sind die Aktien des Sanitärtechnikspezialisten Geberit mit +3,3 Prozent. Schub bekommen die Titel durch Goldman Sachs. Die Experten haben nach vier Jahren die Verkaufsempfehlung auf eine neutrale Einstufung heraufgestuft.



Europaweit sind zum Wochenstart ausserdem Titel aus den baunahen Gewerben gesucht. Der entsprechende Branchenindex ist am Vormittag zeitweise auf den höchsten Stand seit vergangenem Sommer gestiegen. Neben Geberit ziehen hierzulande denn auch Sika, Holcim oder ABB um bis zu 1,0 Prozent an.



Darüber hinaus hat auch die Nachricht über die weitere Öffnung Chinas einen entscheidend positiven Einfluss auf die Märkte, betonen Händler. In Asien waren vor diesem Hintergrund denn auch zahlreiche Titel gesucht, die von einer Öffnung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt profitieren.