Im Mittelpunkt der neuen Konjunkturdatenwoche steht der US-Arbeitsmarktbericht für Januar, dessen Veröffentlichung wegen des zwischenzeitlichen Stillstands der US-Verwaltung vom Freitag auf Mittwoch verschoben wurde. Laut Experten dürfte er zeigen, dass der US-Jobmarkt trotz des kräftigen Wirtschaftswachstums auf der ‌Stelle tritt. «Ein Teil des geringeren Beschäftigungsaufbaus lässt sich sicherlich dadurch erklären, dass wegen der restriktiven Einwanderungspolitik ⁠weniger Arbeitskräfte neu auf den Arbeitsmarkt drängen», sagt Commerzbank-Ökonom Christoph Balz.