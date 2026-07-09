Anlegerinnen und Anleger können die Ausgangslage bei Rieter nun dahingehend interpretieren, dass aufgrund der unterdurchschnittlichen Positionierung einerseits wenig Potenzial gegen unten besteht. Dies, weil die, welche verkaufen wollten, dies bereits getan haben. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass es im Falle einer Verbesserung beim operativen Geschäft mit dem Titel rasch nach oben gehen könnte. Denn der «Crowding Factor» spielt nicht nur nach unten, sondern auch nach oben - in diesem Falle wird dem Titel hinterhergerannt, weil die Investorengemeinde untervertreten ist.