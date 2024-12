Bezüglich Aktivitäten war es ein besseres Börsenjahr. Gegenüber dem schwachen 2023 nahmen die Handelsumsätze per Ende November bei der SIX um 5,5 Prozent zu. Die Blue Chips unter den Schweizer Aktien sind dabei jedes Jahr ein Garant für ansprechend hohe Handelsaktivitäten. Das widerspiegelt sich auch bei den meistgehandelten Aktien 2024 beim Finanzportal cash.ch beziehungsweise bei dessen Partner bank zweiplus. Die Rangliste ähnelt derjenigen von andern Finanzdienstleistern sowie der Aktien-Handelsumsätze der SIX, wie frühere Vergleiche gezeigt haben.