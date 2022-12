Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Bei steigenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des israelischen Software-Unternehmens SimilarWeb. Auf Wochensicht ist das Wertpapier 7,1 Prozent und auf Monatssicht 21,0 Prozent im Plus - eine absolute Ausnahme. Ende November kommentierte wikifolio Trader Stefan Waldhauser (stwBoerse): „Die SimilarWeb Aktie kennt seit ihrem IPO im Mai 2021 nur eine Richtung und erreicht immer neue Tiefstände. Sie notiert nur 18 Monate nach ihrem IPO an der Wall Street inzwischen 80 Prozent unter ihrem Ausgabepreis von 22 US-Dollar.“ An eine Trendumkehr scheint Waldhauser angesichts der aktuellen Kursgewinne jedoch nicht zu glauben. In der letzten Woche stieß er – wie viele andere wikifolio Trader auch - Aktien von SimilarWeb ab.