Ausschüttungsquote, Dividendenwachstum und Verschuldungssituation

Es ist aber nicht sinnvoll, eine hohe Dividendenrendite als einziges Kriterium für die Auswahl einer Aktie heranzuziehen und andere Qualitätsfaktoren wie Verschuldungsgrad, Wachstum oder Technologiestand ausser Acht zu lassen. So ist es beispielsweise möglich, dass der Aktienkurs eines Unternehmens aufgrund von fundamentalen Problemen deutlich weniger Cashflow erzielt. So bietet der Chemie- und Pharmakonzern Bayer, gerade weil die Aktie seit einem Jahr wegen einem Misserfolg bei einer wichtigen Medikamentenstudie und den Glyphosat- und PCB-Klagen in den USA um mehr als 50 Prozent abgestürzt ist, eine Dividendenrendite von 8,3 Prozent. Immerhin ist der in Umstrukturierung befindende Konzern günstig zu haben - das vorwärtsgerichtete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 5.