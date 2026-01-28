Am Schweizer Markt sehen die Vontobel-Analysten sieben Unternehmen, welche die Dividende des Geschäftsjahres 2025 wohl stutzen werden: Holcim - aufgrund der Ausgliederung von Amrize -, Kühne+Nagel, Bucher, Comet, Interroll, Kardex und SIG Group. Dass SIG kürzen wird, ist bereits bekannt. Das Management hat dies im September angekündigt. Grund: Der Schuldenabbau habe Priorität. Im Konzert mit einem tieferen Ausblick für das Gesamtjahr sackte die Aktie nach der Mitteilung des Verpackungsspezialisten zunächst ab. Inzwischen hat sie sich erholt und ist beinahe auf den Stand vor den September-Nachrichten zurückgekehrt.