«Selbst ohne die Ereignisse der vergangenen Tage wäre er an seiner neuen Arbeitsstätte auf grosse Vorbehalte gestossen – zu klar ist seine Aufgabe, im Board of Governors und im FOMC der Stimme seines Herrn Gehör zu verschaffen», kommentieren die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Mit «der Stimme seines Herrn» ist US-Präsident Donald Trump angesprochen. Dieser hatte am Montag der alten Woche die Entlassung Cooks wegen des Vorwurfs des Hypothekenbetrugs verkündet und damit neue Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank geschürt. Cook wehrt sich gegen ihre Abberufung und will juristisch dagegen vorgehen.