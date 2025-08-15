Powell könnte Zinsschritt kommunikativ vorbereiten

Eine Absenkung des Schlüsselsatzes bei der kommenden Sitzung um einen Viertel Prozentpunkt gilt an den Märkten als ausgemacht. Die Wahrscheinlichkeit eines doppelt so grossen Schrittes nahm nach den zuletzt gestiegenen US-Erzeugerpreisen indes wieder etwas ab. Die am Donnerstag beginnende dreitägige Fed-Konferenz in Jackson Hole bietet Notenbank-Chef Jerome Powell die baldigen Zinssenkungen kommunikativ vorzubereiten. Er könnte den Märkten ausserdem Hinweise geben, wie sich die Fed die Ausrichtung ihrer Geldpolitik in den nächsten Monaten vorstellt, sagt Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner. Seine Rede auf dem Forum wird am Freitag erwartet. Am Mittwoch werden ausserdem die Protokolle der letzten Zinssitzung veröffentlicht.