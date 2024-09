Seit Jahresbeginn dominieren «türkische» Fonds

Seit Jahresbeginn birgt die Rangliste Überraschungen: Fonds in der Kategorie türkische Aktien führen in Sachen Performance, trotz der tiefen Krise im Land mit hoher Inflation, einer im Wert sinkenden Landeswährung Lira, stark wachsender Schulden und einem Leitzins von 50 Prozent. «In einem Umfeld negativer Realzinsen haben türkische Anleger Zuflucht vor der Preisexplosion in Aktien gesucht, was zu steigenden Notierungen, insbesondere in lokaler Währung, geführt hat», erläutert Antje Schiffler, Redakteurin bei Morningstar.