Dass die Nervosität am Markt sehr gross ist, verdeutlichte der Volatilitätsindex VSMI. Dieser schoss um mehr als zwei Fünftel nach oben auf 23,5 Punkte. Schon am Freitag stieg er um gut ein Drittel. Ähnlich starke Anstiege gab es zuletzt im März 2023. Damals waren die Märkte wegen der Bankenkrise in den USA und der Notrettung der Credit Suisse durch die UBS in heller Panik.