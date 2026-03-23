Die Eskalation im Nahost-Konflikt hat die Börsen in Asien am Montag auf Talfahrt geschickt, während die Renditen von US-Staatsanleihen auf ein Achtmonatshoch kletterten. Grund ‌waren ⁠neue Drohungen zwischen den USA und dem Iran sowie die Aussicht auf wochenlange Kämpfe in ⁠Israel. Der Iran hatte am Sonntag gedroht, die Energie- und Wassersysteme seiner Nachbarn am Golf anzugreifen, ‌falls US-Präsident Donald Trump seine Drohung wahr mache, binnen 48 Stunden ‌das iranische Stromnetz lahmzulegen. Trump warnte seinerseits, ​der Iran habe zwei Tage Zeit, die strategisch wichtige Strasse von Hormus zu öffnen. Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, warnte, die Krise sei «sehr ernst» und schlimmer als die beiden Ölschocks der 1970er Jahre zusammen.