Für gute Stimmung an den ‌Börsen sorgten die ​jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump, die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Krieges in Nahost schürten. Als erstes der grossen Forschungsinstitute seit dem ‌Ausbruch des Krieges in Nahost wird das Berliner DIW am Mittwoch neue Konjunkturprognosen vorstellen. Dabei dürfte der ​Blick neben den Wachstumsraten auch auf ​die Inflation gehen, die ​von den zuletzt sprunghaft gestiegenen Energiepreisen angeheizt werden dürfte. Die ‌Teuerungsrate in Deutschland dürfte im Februar gesunken sein. Klarheit bringen die ebenfalls zur Wochenmitte anstehenden detaillierten Daten ​des ​Statistischen Bundesamtes.