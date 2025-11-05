17:35
An der Schweizer Börse hat die Erholung am Mittwoch angehalten. Der SMI gewann zum Handelsschluss 0,5 Prozent auf 12'364 Punkte.
Für Zuversicht sorgten überraschend starke Arbeitsmarktdaten aus der Privatwirtschaft. Die US-Firmen bauten im Oktober mehr Stellen auf als erwartet. Da offizielle Regierungsdaten wegen der inzwischen längsten Haushaltssperre in der US-Geschichte fehlten, erhält der ADP-Bericht zusätzliches Gewicht. In der Halbzeit der Berichtssaison stehen europäische Unternehmen unter dem Strich zudem besser da als erwartet. Wie aus Finanzmarktdaten des Anbieters LSEG hervorgeht, sind die Analysten optimistischer geworden, was die Gewinne europäischer Firmen im dritten Quartal angeht.
Gewinne verbuchte der Bauchemiekonzern Sika mit einem Plus von 2 Prozent. Für die UBS ging es ein bisschen weiter, und zwar 2,1 Prozent aufwärts. Ein einflussreicher Schweizer Parlamentsausschuss stemmt sich gegen die von der Regierung vorgeschlagene deutliche Verschärfung der Kapitalregeln für die Grossbank. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Politik der UBS entgegenkommt.
Barry Callebaut kletterten 4,3 Prozent. Hohe Kakaopreise haben dem weltgrössten Schokoladenhersteller im abgelaufenen Geschäftsjahr einen kräftigen Umsatzsprung beschert, zugleich aber die Nachfrage gedrückt. Auf den Verkaufszetteln standen Titel aus dem Gesundheitssektor. Der Augenheilkonzern Alcon verlor 1,5 Prozent an Wert.
17:15
17:10
16:55
Im Anlegerfokus steht am Mittwoch auch die auf Hochtouren laufende Berichtssaison der Unternehmen, von der am Mittwoch durchwachsene Nachrichten kamen. Die Aktien von McDonald's reagierten mit einem Kursanstieg von 2,2 Prozent auf Quartalszahlen des Fastfood-Konzerns, die in ersten Kommentaren als insgesamt solide bewertet wurden. Das Unternehmen steigerte Umsatz und Gewinn im dritten Quartal.
Im Nebenwertebereich zeigte die Berichtssaison Licht und Schatten. Die Anteilscheine des Elektroautobauers Rivian schnellten um 14 Prozent nach oben. Auf der Negativseite sackten die Aktien des Taser-Herstellers Axon um 14 beziehungsweise ab. Noch grösser war der Einbruch beim Terrassendielen-Produzenten Trex, dessen Anteile nach einem enttäuschenden Ausblick um 29 Prozent einbrachen.
16:15
Investoren haben die durch den KI-Boom angeheizte Rekord-Rally zunehmend infrage gestellt. «Wenn die Bewertungen sehr hoch sind, können kleine Nachrichten oder Stimmungsumschwünge die Märkte tatsächlich stark nach unten ziehen», sagte Herald van der Linde, Leiter der Aktienstrategie Asien-Pazifik bei HSBC.
Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) gaben im frühen Handel 1,6 Prozent nach, obwohl das Unternehmen eine optimistische Prognose abgegeben hatte. Die Papiere des ebenfalls im KI-Geschäft tätigen Server-Herstellers Super Micro Computer sackten um vier Prozent ab, nachdem Umsatz und Gewinn die Erwartungen verfehlten. Papiere von Micron machten nach ihrem Kursrutsch hingegen Boden gut und kletterten um fünf Prozent.
Aktien von Pinterest brachen um 20 Prozent ein. Die Plattform für Bilder und Videos enttäuschte mit ihren Prognosen.
16:05
Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch gut behauptet. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,3 Prozent höher bei 47'233 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,3 Prozent auf 6'789 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 25'532 Punkte aufwärts.
Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Sie zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. Die Zahlen werden derzeit besonders beachtet, da wegen der teilweisen Schliessung der Bundesbehörden keine offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung veröffentlicht werden. Im Anlegerfokus steht am Mittwoch zudem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison der Unternehmen.
Ein pessimistischer Geschäftsausblick schickt die Aktien der Tinder-Mutter Match auf Talfahrt. Die Titel des auf Online-Dating-Dienste spezialisierten US-Technologiekonzerns, dem auch Plattformen wie OkCupid und Hinge gehören, geben an der Wall Street rund 1,5 Prozent nach. Match rechnet für das vierte Quartal mit einem Umsatz zwischen 865 und 875 Millionen Dollar, Analysten waren im Schnitt von 882,8 Millionen Dollar ausgegangen. Zudem sank die Zahl der zahlenden Nutzer im dritten Quartal um fünf Prozent.
15:35
14:57
Nach dem Rücksetzer vom Vortag zeichnet sich am Mittwoch an den US-Börsen zumindest ein zumindest stabiler Auftakt ab. Während die auf Hochtouren laufende Berichtssaison dem Markt nicht eindeutig ihren Stempel aufdrücken kann, hatten Anleger am Dienstag damit begonnen, die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten zu hinterfragen. Sie bleiben daher zur Wochenmitte vorsichtig.
Der Broker IG taxierte den technologielastigen Nasdaq 100 eine Stunde vor dem Auftakt mit 0,1 Prozent im Plus auf 25'467 Punkte, nachdem der Auswahlindex am Vortag etwa zwei Prozent eingebüsst hatte. Im Standardwertebereich war der Gegenwind am Dienstag geringer, nachdem deren Anstieg zuletzt auch weniger dynamisch verlaufen war. Der Dow Jones Industrial wird nun auch leicht über seinem Vortagsniveau erwartet.
Die Experten der UBS bleiben am Mittwoch zuversichtlich, was den wachsenden Bedarf an Rechenleistung angesichts immer komplexerer KI-Anwendungen betrifft. Ein Team um den Investment-Chef Mark Haefele erhöhte daher die Schätzung für die weltweiten KI-Investitionen in diesem Jahr von zuvor 375 auf 423 Milliarden US-Dollar. 2026 erwarten sie dann einen weiteren Sprung auf 571 Milliarden Dollar bis hin zu 1,3 Billionen Dollar im Jahr 2030.
Während sich die staatlichen Behörden noch im Stillstand befinden, stehen am Mittwoch Daten privater Anbieter im Mittelpunkt. Wie die NordLB am Morgen schrieb, könnten die Institute ADP und ISM «etwas mehr Licht ins durch den Shutdown vernebelte Datenbild bringen». Die ADP-Daten zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet.
Von der Berichtssaison der Unternehmen kommen am Mittwoch sehr durchwachsene Nachrichten. Ein Fokus lag auf dem Chipkonzern AMD, dessen Aktien zuletzt vorbörslich um zwei Prozent nachgaben. Harlan Sur von JPMorgan schrieb in Anlehnung an die Gewinnmitnahmen, die es derzeit bei Technologiewerten in der Breite gibt, dass gute Ergebnisse den Anlegern auch bei AMD nicht mehr ausreichten. Ingo Wermann von der DZ Bank sprach sogar von «hervorragenden Zahlen».
Freundlich zeigten sich die Aktien von McDonald's, die vorbörslich ein Prozent zulegen konnten nach Zahlen, die in ersten Kommentaren als solide bewertet wurden. Gut aus sieht es auch für die Anleger von Amgen : Nachdem das Pharmaunternehmen gute Zahlen vorlegte und den Ausblick anhob, ging es hier vorbörslich um 1,7 Prozent hoch.
Im Nebenwertebereich hatte die Berichtssaison viel Licht und Schatten zu bieten. Kursgewinne von jeweils etwa 17 Prozent konnten Anleger vorbörslich einfahren mit den Aktien der Unternehmen Lumentum und Unity Software. Die Titel des Elektroautobauers Rivian, des Düngemittelkonzerns Mosaic und des auf Gastronomie spezialisierten Softwareanbieters Toast stiegen vorbörslich um bis zu sechs Prozent.
Auf der Negativseite waren manche heftige Kurseinbrüche zu beobachten. Dies galt zum Beispiel für den Taser-Hersteller Axon und die Bilderplattform Pinterest, deren Aktien vorbörslich um jeweils fast ein Fünftel absackten. Noch grösser war der Einbruch bei dem Terrassendielen-Produzenten Trex, dessen Anteile darauf zusteuern, nach einem enttäuschenden Ausblick ein Drittel an Wert zu verlieren.
14:39
Negativ aufgenommene Geschäftszahlen haben Evotec einen Kursrutsch eingebrockt. Die Aktien des Biotechunternehmens fallen um rund zwölf Prozent und sind damit Schlusslicht im SDax. Evotec verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatzrückgang und einen operativen Verlust. Als Grund nannte der Konzern eine anhaltend schwache Nachfrage im Geschäft mit frühen Wirkstoffforschungs-Dienstleistungen. Dies sei «enttäuschend» und spiegele ein herausforderndes Geschäftsumfeld wider, sagt Stephan Wulf, Analyst der Finanzgruppe Oddo BHF. Der jüngst angekündigte Verkauf einer Produktionsanlage von Evotec an den Schweizer Generikahersteller Sandoz, der den Hamburgern potenziell mehr als 650 Millionen Dollar einbringen könnte, trat damit in den Hintergrund.
14:05
Eine Prognose unter den Markterwartungen lässt die Aktien von Pinterest einbrechen. Die Titel der US-Plattform für Bilder und Videos verbilligen sich im vorbörslichen Handel an der Wall Street um 18 Prozent. Das Unternehmen stellte für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 1,31 und 1,34 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Mitte der Spanne liegt damit unter der durchschnittlichen Analystenprognose von 1,34 Milliarden Dollar. Als Gründe für seinen Pessimismus nannte Pinterest den harten Wettbewerb im Online-Werbemarkt und die Auswirkungen der neuen US-Zölle auf die Werbebudgets der Kunden. «Die Leistung des Unternehmens ist in Ordnung, aber wir sehen derzeit keinen klaren Katalysator, der das Geschäft antreiben und das Wachstum beschleunigen könnte», schrieben die Analysten der Investmentbank Piper Sandler.
13:46
Dank seiner Billigmenüs hat McDonald's im dritten Quartal die Umsatzerwartungen übertroffen. Die flächenbereinigten Erlöse wuchsen weltweit um 3,6 Prozent, wie der Burger-Konzern am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas geringeren Plus von 3,55 Prozent gerechnet. Gleichwohl gab die Aktie im vorbörslichen US-Handel um ein Prozent nach. Die Kehrseite der Medaille ist nämlich ein Rückgang der Besucherzahlen.
13:02
Die US-Futures notieren vor dem Start uneinheitlich:
11:37
Der Schweizer Aktienmarkt hat den deutlich negativen Vorgaben von der Wall Street getrotzt und zeigt sich am späteren Mittwochmorgen stabil. An der Nasdaq hatte die Rekordjagd am Vorabend zunächst ein Ende gefunden. «Die Anleger dort haben den Bogen wohl in letzter Zeit etwas überspannt», kommentierte ein Händler. Hierzulande schlug die Tech-Rally der letzten Wochen ohnehin wenig durch und nun spiele der Schweizer Markt seine defensiven Qualitäten aus.
Im Tagesverlauf richtet sich dann der Blick in die USA. Während sich der Shutdown mittlerweile zum längsten in der Geschichte des Landes entwickelt hat, beschäftigt sich das Supreme Court in einer ersten Anhörung mit der Rechtmässigkeit der von der Trump-Regierung erhobenen Importzöllen. Gleichzeitig haben sich Vertretungen von Schweizer Privatunternehmen auf eigene Faust mit Donald Trump getroffen, um Zollfragen zu bereden. Am Nachmittag rücken dann einige Konjunkturdaten wie der ADP-Beschäftigungsbericht oder der ISM-Index für den Dienstleistungssektor in den Fokus.
Nach einem negativen Start hat sich der Leitindex SMI bis gegen 11:25 Uhr mit 0,03 Prozent auf 12'310,91 Zählern sogar knapp ins Plus vorgearbeitet. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steht mit 0,01 Prozent auf 2014,50 minimal im Minus und der breite SPI fällt leicht um 0,12 Prozent auf 17'016,93 Punkte. Gewinner und Verlierer halten sich im SLI in etwa die Waage.
An der Indexspitze gewinnen UBS (+2,4 Prozent). Am Markt wird auf eine Gegenbewegung nach den Verlusten der Vortage verwiesen. Derweil hat die Wirtschaftskommission des Nationalrats den Bundesrat bei der geplanten Revision der Eigenmittelverordnung (ERV) für Banken vor einer Überregulierung gewarnt.
Gefragt sind auch Sonova (+1,4 Prozent) nach Zahlen des Konkurrenten Demant. Diese deuten einem Analysten zufolge zwar auf einen weiterhin gedämpften Markt für Hörgeräte hin, gleichzeitig dürfte Demant aber wohl Marktanteile verloren haben. Das sei entsprechend positiv für Sonova, die ihre eigenen Ergebnisse Ende nächster Woche präsentieren.
Bei Barry Callebaut (+1,9 Prozent) sorgen die in etwa wie erwartet ausgefallenen Jahreszahlen für Beruhigung. Lieber vorsichtig als eine erneute Gewinnwarnung, lautet der Tenor mit Blick auf die Guidance. Zudem kommt der Schuldenabbau gut voran. Im Kielwasser ziehen auch Konkurrent Lindt&Sprüngli (+0,2 Prozent) etwas an.
11:20
Trotz einer Prognosesenkung haben die Aktien von Novo Nordisk ihre anfänglichen Verluste wieder wettgemacht. Die Titel des dänischen Pharmakonzerns legten in der Spitze um fast drei Prozent zu, nachdem sie zuvor um bis zu knapp fünf Prozent gefallen waren. Später pendelten sie sich bei einem Plus von rund einem Prozent ein. Die Anleger begrüssen laut Experten das Ergebnis von Novos Preisgesprächen mit der US-Regierung. Der Konzern hat nach eigenen Angaben Preisobergrenzen im Rahmen des staatlichen US-Krankenversicherungsprogramms Medicare ab Januar 2027 akzeptiert. Die Analysten von JP Morgan nannten die Vereinbarung «besser als befürchtet»: Während sie bislang von Umsatzeinbussen von fünf Prozent ausgegangen waren, dürften diese nun bei rund zwei Prozent liegen.
11:01
Deutschlands grösster Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat in den ersten neun Monaten dank höherer Mieteinnahmen trotz weniger Wohnungen mehr verdient. Auch das Geschäft mit Zusatzleistungen und der Verkauf von Immobilien trugen zum Anstieg des operativen Ergebnisses bei. «Nach drei Jahren der Stagnation wachsen wir jetzt wieder mit hoher Dynamik - wie vor der Krise», sagte der scheidende Vonovia-Chef Rolf Buch bei der Vorlage von Zahlen am Mittwoch. Der Vorstand des Dax-Konzerns bestätigte seine im Sommer erhöhten Ziele für das laufende Jahr und kündigte für 2026 erneut höhere Ergebnisse an. Die Vonovia-Aktie gab am Vormittag jedoch um zuletzt 0,7 Prozent nach.
10:41
Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nach ihren Vortagsverlusten stabilisiert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg auf 64,47 US-Dollar. Das waren 3 Cent mehr als am Vortag. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 3 Cent auf 60,59 Dollar zu. Die Erwartung einer Überversorgung mit Rohöl hatte am Dienstag erneut auf den Preisen gelastet. Unterstützt wurden diese Befürchtungen durch die Entscheidung des Ölkartells Opec+, das am Sonntag eine erneute Ausweitung der Förderung zum Jahresende angekündigt hatte. Die steigende Förderung von Produzenten ausserhalb der Opec+ dürfte laut Experten zu einem Überangebot führen. Die USA, Brasilien und Kanada haben zuletzt die Förderung ausgeweitet. Seit Jahresbeginn haben die Ölpreise deutlich nachgegeben. So hatte der Brentpreis im Januar zeitweise über 80 Dollar gelegen.
10:14
Die Aktien der UBS ziehen um 2,3 Prozent an, nachdem sich am Dienstag ein einflussreicher Schweizer Parlamentsausschuss gegen die vom Bundesrat vorgeschlagene deutliche Verschärfung der Kapitalregeln gestemmt hatte.
10:02
Der Autobauer BMW hat im dritten Quartal wie nach der Prognosesenkung im Oktober erwartet abgeschnitten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte gegenüber dem sehr schwachen Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 2,26 Milliarden Euro zu, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte eine Auslieferungssperre wegen Problemen mit einem Bremssystem die Zahlen deutlich belastet. Die Aktie lag leicht im Minus.
09:33
Am Schweizer Aktienmarkt haben am Mittwoch die negativen Vorgaben von der Wall Street nur geringe Spuren hinterlassen. Zwar hinterfragten Investoren langsam die teils extrem hohen Bewertungen, heisst es an der Börse. Das bedeute aber nicht, dass «die Apokalypse bevorsteht», so ein Händler. Gestützt wird der heimische Markt zudem von Gewinnen bei defensiven Werten. Gleichzeitig hat sich der Shutdown in den USA nun zum längsten in der Geschichte des Landes entwickelt.
Während die Berichtssaison hierzulande eine Verschnaufpause einlegt, läuft sie international noch auf Hochtouren. Derweil startet vor dem US-Supreme Court die erste Anhörung zur Rechtmässigkeit der von der Trump-Regierung erhobenen Importzöllen. Am Nachmittag rücken dann zahlreiche Konjunkturdaten wie der ADP-Beschäftigungsbericht oder der ISM-Index für den Dienstleistungssektor in den Fokus.
Der Leitindex SMI steht um 09.30 Uhr 0,01 Prozent höher bei 12'307,08 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,09 Prozent auf 2013,04 und der breite SPI zeigt sich mit minus 0,01 Prozent auf 17'035,71 Punkte quasi unverändert. Im SLI gibt es 15 Verlierer und 14 Gewinner, Zurich sind unverändert.
In der zweiten Reihe gewinnen Barry Callebaut (+5,5 Prozent) nach Jahreszahlen, auch Lindt+Sprüngli (+1,0 Prozent) ziehen im Kielwasser an. Oerlikon (+5,5 Prozent) legen nach einer Hochstufung ebenfalls stark zu.
09:06
08:05
Der Swiss Market Index (SMI) notiert eine knappe Stunde vor Handelsbeginn bei der Bank Julius Bär 0,21 Prozent tiefer. Alle 20 SMI-Titel verlieren. Richemont (-0,5 Prozent) und Logitech (-0,7 Prozent) geben überdurchschnittlich nach.
Bei den Mid Caps stehen Barry Callebaut nach Zahlen 3,1 Prozent im Minus. Ebenfalls Abgaben weisen die Halbleiter-Zulieferer Comet, Inficon und VAT mit je -1,7 Prozent auf. AMS geben um 1,7 Prozent nach, während Oerlikon von Anschlusskäufen und Kurszielerhöhung nach den guten Zahlen profitieren kann und 3,1 Prozent zulegt. Clariant ziehen um 0,6 Prozent an.
07:31
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
Oerlikon: Royal Bank of Canada erhöht Rating auf Outperform von Sector Perform, Kursziel neu 3,70 nach 3,00 Fr.
Sandoz: Morgan Stanley erhöht das Kursziel auf 45 von 38 Fr. und hält an der Einstufung auf Equal Weight fest.
UBS: Exane BNP Paribas senkt das Rating auf Neutral von Outperform, reduziert das Kursziel auf 32 von 35 Fr.
06:22
Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der IG Bank vorbörslich 0,17 Prozent tiefer. Die Stimmung unter den Anlegerinnen und Anleger hat sich in den letzten fünf Handelstagen eingetrübt, nachdem Jerome Powell, Chef der amerikanischen Notenbank Fed, am vergangenen Mittwoch ein Fragezeichen gesetzt hat, ob es bis Ende Jahr zu einer weiteren Leitzinssenkung kommen wird.
Dies hat Gewinnmitnahmen an den Aktien- und Edelmetallmärkten ausgelöst. Die Liquidationen bei den Kryptowährungen haben überdurchschnittlich zugenommen und den Bitcoin zwischenzeitlich unter 100'000 Dollar gedrückt, ehe sich dieser wieder auf 101'200 Dollar am Mittwoch im frühen asiatischen Handel erholen konnte. Entsprechend zurückhaltend gibt sich die Investorengemeinde, der «Greed and Fear Index» des Nachrichtensenders CNN steht wieder bei «fear» - trotz immer noch hohen Bewertungsniveaus.
Für Rückenwind könnten ab Freitag die rekordhohen US-Aktienrückkäufe sorgen, die nach dem Ende der US-Bilanzsaison wieder volle Fahrt aufnehmen. Marktkommentatoren weisen zudem darauf hin, dass die Korrektur aufgrund der überhitzten Stimmung angebracht war.
In der Schweiz legt am Mittwoch Barry Callebaut seine Zahlen vor. Zudem steht die Konjunkturumfrage des KOF zur Publikation an und die UBS präsentiert Ihren Konjunkturausblick.
06:17
In die Zollverhandlungen zwischen der Schweizer und den USA kommt Bewegung. US-Präsident Donald Trump gab in der Nacht auf Mittwoch bekannt, sich mit Vertretern der Schweiz getroffen und weitere Handelsgespräche angekündigt zu haben. «Es war mir eine grosse Ehre, hochrangige Vertreter der Schweiz zu treffen», schrieb Trump am Dienstag in einem Social-Media-Beitrag. «Wir haben viele Themen besprochen, darunter vor allem Handel und das Handelsungleichgewicht. Das Treffen wurde mit der Vereinbarung beendet, dass unser Handelsbeauftragter, Jamieson Greer, die Themen mit der Schweizer Regierung weiter erörtern wird.»
06:15
Die Furcht vor überzogenen Bewertungen hat am Mittwoch eine Verkaufswelle an den asiatischen Börsen ausgelöst. Auslöser waren kräftige Verluste an der Wall Street, wo vor allem Technologiewerte unter Druck gerieten. Besonders stark traf es die Märkte in Japan und Südkorea, die erst am Vortag Rekordhochs erreicht hatten. Der japanische Nikkei-Index schloss 3,1 Prozent schwächer bei 49.900,88 Punkten, nachdem er zur Mittagspause noch fast fünf Prozent im Minus gelegen hatte. Der breiter gefasste Topix gab 2,1 Prozent auf 3'241,09 Zähler nach. Die Börse in Südkorea brach zeitweise um bis zu 6,2 Prozent ein. Die chinesischen Märkte zeigten sich hingegen stabil: Die Börse in Shanghai blieb fast unverändert, und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte. Händler verwiesen auf Warnungen der Chefs von US-Branchengrössen wie Morgan Stanley und Goldman Sachs, die die Nachhaltigkeit der jüngsten Rekordjagd in Frage gestellt hatten. «Irgendwann müssen Gewinne mitgenommen werden», sagte Matt Simpson, Marktanalyst bei StoneX. «Diejenigen, die Geld im Spiel haben, suchen jetzt wahrscheinlich keine Antworten - sie kopieren sich nur gegenseitig wie Kinder bei einer Klassenarbeit. Und die Antwort lautet: Weglaufen.»
06:09
Am asiatischen Devisenmarkt verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 153,42 Yen. Zum chinesischen Yuan legte er leicht auf 7,1282 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte der Dollar etwas auf 0,8094 Franken vor. Der Euro notierte fast unverändert bei 1,1487 Dollar und zog zum Franken leicht auf 0,9299 Franken an.
06:05
Die Ölpreise gaben nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 64,30 Dollar. Das US-Öl WTI notierte 0,3 Prozent schwächer bei 60,39 Dollar. Der Goldpreis erholte sich hingegen nach drei Verlusttagen in Folge und notierte 0,2 Prozent höher bei 3938,54 Dollar je Feinunze.
00:05
Nach ihrem jüngsten Rekordlauf haben die Anleger an den US-Aktienmärkten am Dienstag Druck aus dem Kessel gelassen. Die Investoren hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten, hiess es am Markt. In den vergangenen Tagen hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz erneut für viel Kursfantasie gesorgt. Mit den nun einsetzenden Gewinnmitnahmen befürchten Marktbeobachter eine Korrektur.
Der Dow Jones Industrial schloss 0,50 Prozent tiefer bei 47'099,01 Punkten. Der S&P 500 verlor 1,05 Prozent auf 6'780,19 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 2,07 Prozent auf 25'435,70 Punkte abwärts. Am Vortag war der technologielastige Index fester in den November gestartet und hatte sich seinem wenige Tage alten Rekordniveau genähert.
Bei Tesla fielen die Auslieferungen im Shanghaier Werk im Oktober um fast 10 Prozent. Dies nährte Befürchtungen, dass der Elektroautobauer im laufenden Quartal weltweit mit schwierigen Absatzzahlen konfrontiert sein wird. Auch in Europa schwächelt die Nachfrage und die Aussichten in den USA sind nach dem Auslaufen der Steuervergünstigungen ungewiss, die im dritten Quartal zu Rekordverkäufen beigetragen hatten. Die Tesla-Aktie verlor 5,2 Prozent.
Die Papiere von Palantir büssten 8,0 Prozent ein. Nach Ansicht des Jefferies-Analysten Brent Thill sprechen die starken Quartalszahlen für sich, aber die Bewertung des Datenanalyse-Spezialisten habe ein extrem anspruchsvolles Niveau erreicht. Die Palantir-Aktie hatte ihr Rekordniveau zuletzt auf mehr als 200 Dollar nach oben geschraubt, wobei ihr nicht mehr viel für eine Verdreifachung des Kurses in diesem Jahr gefehlt hatte.
Die Papiere von Spotify gaben um 2,3 Prozent nach. Der Musikstreaming-Dienst kann sich zwar über unerwartet viele neue Nutzer freuen. Die Zahl der neuen Premium-Abonnenten überraschte dagegen nicht, und auch die Finanzziele für das Schlussquartal fielen durchwachsen aus.
Um 5,1 Prozent bergab ging es für die Aktien des Mobilitätsdienstleisters Uber. Das stärkste Quartalswachstum seit Ende 2023 durch unerwartet hohe Fahrdienstvermittlungen konnte die Anleger nicht überzeugen. Mehr als 15 Prozent verloren die Titel der Kreuzfahrt-Holding Norwegian Cruise Line , nachdem ihre Quartalszahlen die Erwartungen verfehlt hatten.
Unter die Räder kamen die Aktien von Sarepta Therapeutics. Sie brachen nach enttäuschenden Studienergebnissen zu zwei älteren Medikamenten um rund ein Drittel ein.
