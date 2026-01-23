Im Fokus der Anleger stand die Bank of Japan (BOJ), die ihren Leitzins wie ‌erwartet bei 0,75 Prozent beliess. Zuvor veröffentlichte Inflationsdaten zeigten für ‌Dezember einen Anstieg der Kernrate um 2,4 Prozent und damit den 21. Monat in Folge über dem Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank. Die Entscheidung wird jedoch von politischer Unsicherheit überschattet, nachdem Ministerpräsidentin Sanae Takaichi Neuwahlen für Februar angekündigt hat. Ihre Pläne für eine expansive Fiskalpolitik liessen die Renditen für Staatsanleihen zuletzt stark ansteigen. «Die politische Unsicherheit bleibt jedoch hoch. Weitere Drehungen und Wendungen sind wahrscheinlich», ⁠schrieben Analysten der Societe Generale.