Insgesamt sei der Markt nach dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos und den Geschehnissen rund um Grönland auf Richtungssuche, hiess es. Gleichzeitig schaut man auf den Goldpreis. Die Feinunze hat erstmals die Marke von 5100 Dollar geknackt. Das sei aber kein Grund zum Feiern, sondern Anlass zur Sorge. Der neue Rekord gelte als Krisen-Indikator und werde als Flucht aus dem US-Dollar gewertet. In der Tat ist die US-Währung zuletzt wieder auf Tauchgang gegangen.