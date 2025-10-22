Es gibt jedoch viele Unternehmen, die durch die Schaffung von unterschiedlichen Aktienklassen, komplexen Kapitalstrukturen oder der Platzierung einer Minderheitsbeteiligung an der Börse zwar Kapital aufnehmen möchten, die Kontrolle durch die bisherigen Eigentümer aber nicht abgeben wollen. Besonders in der Schweiz trifft es auf viele Aktien zu. Von den rund 200 Titeln im Swiss Performance Index (SPI) haben 66 Konzerne eine Kapitalstruktur, in der Publikumsaktionäre weniger als 50 Prozent der Stimmen beherrschen. In vielen dieser Fälle stellen sie dennoch den Grossteil des Kapitals bereit.