06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,17 Prozent höher geschätzt.

++++

06:00

Der Ölpreis ist wegen Befürchtungen über eine globale Rezession auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Krieges in der Ukraine gesunken. Die Aktienmärkte ignorierten diese Sorgen und legten im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten zu.

Der Preis für die US-Rohölsorte WTI fiel am späten Donnerstag um bis zu 3,4 Prozent und markierte mit 87,55 Dollar je Barrel (159 Liter) den niedrigsten Stand seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs. "Das ist angesichts des knappen Angebots und der geringen Aussicht auf eine Entspannung bemerkenswert", sagte Oanda-Experte Erlam. "Aber das Gerede über eine Rezession wird lauter." Später lag der Preis bei 88,25 Dollar.

"Es ist eine Kombination aus den Lagerbestandsdaten und ein wenig Sorge um die Nachfrage. Da sich der Markt mehr Sorgen um das Wachstum als um die Inflation macht - auch wenn die Inflation immer noch ein grosses Thema ist - ist der Ölpreis gefallen", sagte Prashant Bhayani, Chief Investment Officer für Asien bei BNP Paribas Wealth Management.

#Recession alarm in the US grows louder: Yield-curve inversion hits widest level in 22yrs. US 2s10s yield spread has dropped to -37bps, lowest since Sep2000. pic.twitter.com/VZl0fJmywv

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 4, 2022